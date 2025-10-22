В Уганде в ДТП с автобусами погибли более 60 человек

В Уганде более 60 человек погибли в ДТП с участием автомобилей и автобусов.
Как сообщила местная полиция в Facebook*, авария произошла на трассе между столицей страны Кампалой и городом Гулу. Столкнулись два автобуса, внедорожник и грузовик.
По предварительным данным, водитель одного из автобусов попытался обогнать грузовик, а в это время ехавший навстречу автобус пытался обогнать внедорожник. Автобусы столкнулись лоб в лоб, после чего произошло столкновение автомобилей.
Подтверждена гибель 63 человек.
