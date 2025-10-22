Ричмонд
В Уганде в ДТП с автобусами погибли более 60 человек

На трассе между столицей страны Кампалой и городом Гулу столкнулись два автобуса, внедорожник и грузовик.

Источник: Аргументы и факты

В Уганде более 60 человек погибли в ДТП с участием автомобилей и автобусов.

Как сообщила местная полиция в Facebook*, авария произошла на трассе между столицей страны Кампалой и городом Гулу. Столкнулись два автобуса, внедорожник и грузовик.

По предварительным данным, водитель одного из автобусов попытался обогнать грузовик, а в это время ехавший навстречу автобус пытался обогнать внедорожник. Автобусы столкнулись лоб в лоб, после чего произошло столкновение автомобилей.

Подтверждена гибель 63 человек.

Ранее в Челябинской области в ДТП с грузовиком погибли женщина и ее 12-летняя дочь.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.