Самолет сбил женщину при экстренной посадке в парке Калифорнии

Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на футбольном поле в парке Хартвелл в Лонг-Бич, штат Калифорния, США, во время которой сбил 40-летнюю женщину, материал New York Post перевел aif.ru.
«Когда подразделения прибыли, они обнаружили один небольшой самолет на брюхе со сломанными шасси», — прокомментировали в пожарной службе города.
Уточняется, что женщина выжила, ее и пилота госпитализировали. Оба находятся в стабильном состоянии, они получили травмы средней степени тяжести.
По словам мэра Рекса Ричардсона, это — чудо, что такое происшествие закончилось без смертельных исходов. Он добавил, что на поле люди играли в футбол, когда самолет стал на него садиться.
Лайнер должен был совершить посадку в аэропорту Лонг-Бич, почему он не долетел — выясняется.
