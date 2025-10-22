На всей территории Украины действует сигнал воздушной тревоги

На всей территории Украины во второй раз за несколько часов была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее ведомство уже сообщало о тревоге на всей территории Украины, которая вскоре была отменена. По информации ресурса, новая тревога была объявлена в 8:38.
Также в среду сообщалось, что несколько объектов предприятий нефтегазовой отрасли Украины получили повреждения в Полтавской области на Украине. В украинских СМИ появилась информация о взрывах в городе Кременчуге.