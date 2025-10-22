Ричмонд
На всей территории Украины действует сигнал воздушной тревоги

Сигнал тревоги на Украине был объявлен дважды за несколько часов.

Источник: Аргументы и факты

На всей территории Украины во второй раз за несколько часов была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Ранее ведомство уже сообщало о тревоге на всей территории Украины, которая вскоре была отменена. По информации ресурса, новая тревога была объявлена в 8:38.

Также в среду сообщалось, что несколько объектов предприятий нефтегазовой отрасли Украины получили повреждения в Полтавской области на Украине. В украинских СМИ появилась информация о взрывах в городе Кременчуге.