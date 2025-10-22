Не заметили, как 1,5-годовалая дочка выпала из машины: пьяных родителей остановили в Тулунском районе

Мужчина, находившийся за рулем, был явно пьян, причем настолько, что не мог толком говорить. Инспекторы выяснили, что количество спиртного в крови превышало норму более чем в восемь раз! Да и водительского удостоверения у нарушителя никогда не было, а более 10 лет назад уже привлекался за пьяную езду.