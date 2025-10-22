Не заметили, как 1,5-годовалая дочка выпала из машины: пьяных родителей остановили в Тулунском районе

В Тулунском районе муж с женой сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. При этом в салоне находилась их 1,5-годовалая дочь. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, дорожные полицейские остановили «Тойоту Корону» 21 октября в районе поселка Южный Кадуй.
Мужчина, находившийся за рулем, был явно пьян, причем настолько, что не мог толком говорить. Инспекторы выяснили, что количество спиртного в крови превышало норму более чем в восемь раз! Да и водительского удостоверения у нарушителя никогда не было, а более 10 лет назад уже привлекался за пьяную езду.
Жена задержанного также была «подшофе». Пока госавтоинспекторы оформляли материалы, она начала кричать, бить руками по машине. Затем так резко открыла дверь в салон, что ребенок вывалился на землю… При этом детского кресла в машине не было.
— На автомобилиста были составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также он ответит за то, что сел за руль без прав, нарушил правила перевозки ребенка, был не пристегнут, не имел полиса ОСАГО. Его арестовали и отправили в спецприемник на 10 суток, — прокомментировал в пресс-службе ведомства.
Мать девочки привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В это время автомобиль находится на специализированной площадке.
