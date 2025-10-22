Ричмонд
Военный суд начал заново рассматривать дело о покушении на Соловьева

В Москве 2-й Западный окружной военный суд начал заново рассматривать дело о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. В ходе первого процесса всего состоялось 16 заседаний. В июле прошлого года разбирательство было приостановлено до получения результатов фонетических экспертиз.

Уточняется, что причиной повторного рассмотрения стало то, что один из трех судей, слушавших дело, сам стал фигурантом расследования и утратил свой статус.

В подготовке покушения на Соловьева обвиняют семь участников группировки NS/WP*, передает «Коммерсантъ».

12 сентября Владимир Соловьев сообщил о задержании в Ульяновской области готовившего на него покушение жителя Димитровграда. Задержанный в период с апреля 2024 по июнь 2025 года поддерживал контакт с украинскими спецслужбами.

Задержанный ранее в Москве вербовщик ВСУ и батальона «Азов»* может быть причастен к попытке убийства Владимира Соловьева по заданию украинских спецслужб в 2022 году. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».

*Организации признаны террористическими и запрещены на территории России.