Жуткое «лобовое» ДТП в Молдове: Два человека погибли — их тела были извлечены спасателями из искорёженного автомобиля

В Молдове 21 октября, около 22:03 произошло жуткое ДТП с участием ВАЗ 2109 и Volkswagen Jetta.
За рулём ВАЗ находился 58-летний мужчина, вторым авто управлял 23-летний водитель, сообщает PulsMedia.
В результате столкновения водитель «девятки» и его пассажир скончались на месте. Их тела были извлечены спасателями из искорёженных кузовов автомобиля.
Водитель Volkswagen был доставлен в больницу с различными травмами.
