Жуткое «лобовое» ДТП в Молдове: Два человека погибли — их тела были извлечены спасателями из искорёженного автомобиля

Жесткое ДТП произошло в Сынжерейском районе, недалеко от села Михайловка [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Молдове 21 октября, около 22:03 произошло жуткое ДТП с участием ВАЗ 2109 и Volkswagen Jetta.

За рулём ВАЗ находился 58-летний мужчина, вторым авто управлял 23-летний водитель, сообщает PulsMedia.

В результате столкновения водитель «девятки» и его пассажир скончались на месте. Их тела были извлечены спасателями из искорёженных кузовов автомобиля.

Водитель Volkswagen был доставлен в больницу с различными травмами.

