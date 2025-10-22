Пропавшая семья Усольцевых могла попасть к отшельникам в «секретных поселениях»

Волонтеры, задействованные в поисках пропавшего в тайге семейства Усольцевых, выдвинули новую версию исчезновения людей. По их словам, путешественники могли остановиться в «секретных поселениях» старообрядцев, проживающих в местных лесах.
С такой версией выступила руководитель отряда поисковиков Светлана Торгашина. По ее мнению, исчезнувшие могли «найти приют» в запрятанных поселениях.
— Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов, — считает Торгашина.
При этом сотрудница администрации деревни Ярцево Екатерина Иржакова не разделяет данную теорию. Чиновница отметила, что подобные общины в лесах действительно есть, но никто туда не уходит семьями, а принимают в поселения после множества испытаний.
— Допустим, я о таких случаях не слышала, чтобы целыми семьями… Да, есть молодые семьи, которые жили так всегда… Они не ведут затворнический образ жизни, с нами контактируют… Мы им помощь оказываем, если обращаются. Это добрые, хорошие люди, но чужаков они особо не жалуют, — заявила Иржакова в беседе с Aif.ru.
Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. Знакомый семейства и однофамилец Константин Усольцев перечислил три возможных варианта исчезновения семьи.
«Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья Усольцевых, кем работали супруги и что нашли спасатели.