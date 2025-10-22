Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкора Ивана Зуева похоронят 23 октября в Тюмени

Церемония прощания с военкором Иваном Зуевым состоится 23 октября.

Источник: Комсомольская правда

Погибший военный корреспондент Иван Зуев состоятся в четверг, 23 октября, в Тюмени. Об этом сообщили в РИА Новости.

Ранее KP.RU сообщал, что Иван Зуев погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области 16 октября 2025 года. Военкор работал в Запорожской области и освещал происходящее на линии боевого соприкосновения с 2022 года.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал, что Зуев погиб в процессе выполнения редакционного задания, что стало символом его исключительной смелости и высокого уровня профессионализма в сфере военной журналистики.