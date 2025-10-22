Военкора Ивана Зуева похоронят 23 октября в Тюмени

Погибший военный корреспондент Иван Зуев состоятся в четверг, 23 октября, в Тюмени. Об этом сообщили в РИА Новости.
Ранее KP.RU сообщал, что Иван Зуев погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области 16 октября 2025 года. Военкор работал в Запорожской области и освещал происходящее на линии боевого соприкосновения с 2022 года.
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал, что Зуев погиб в процессе выполнения редакционного задания, что стало символом его исключительной смелости и высокого уровня профессионализма в сфере военной журналистики.