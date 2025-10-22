Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Липецке парень получил сильнейшие ожоги после взрыва смартфона в кармане брюк

В Липецке 22-летний парень попал в больницу в результате взрыва телефона. Об этом сообщает Gorod48.ru.

Источник: Life.ru

В результате взрыва смартфона, находившегося в заднем кармане брюк молодого человека, он получил серьёзные ожоги. Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение, где врачи диагностировали ожоги ягодиц и промежности III и IV степени, требующие интенсивного лечения. Эксперты подчеркнули, что взрывы мобильных телефонов — явление нечастое. Вероятными причинами могут быть дефекты аккумулятора, применение неоригинальных зарядных устройств или перегрев аппарата.

А ранее Life.ru сообщал о другом похожем инциденте со смартфоном. В Подмосковье у 15-летней школьницы в руках взорвался телефон, стоявший на зарядке. У девочки имеются ожоги третьей степени на левой и правой кисти, а также ожоги первой-второй степени на предплечьях с обеих сторон.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.