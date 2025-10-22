Проводник украл 41 тысячу рублей, забытые в поезде Москва — Петербург

Работник поезда «Москва — Петербург» украл деньги, которые забыла одна из пассажирок. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
37-летняя пассажирка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сумки с 41 тысячей рублей, которую она забыла в вагоне при выходе. Сотрудники уголовного розыска транспортной полиции быстро выявили подозреваемого. Им оказался 35-летний работник транспортной компании, который должен был подготавливать вагоны после прибытия состава.
— Установлено, что мужчина нашел забытую сумку во время осмотра вагона, когда пассажиры уже ушли. Вместо того чтобы сдать находку, он проверил, нет ли поблизости свидетелей, вскрыл ридикюль и похитил деньги. В тот же день он перевел всю сумму на свой банковский счет, — рассказали в транспортной полиции.
Благодаря оперативной работе полиции злоумышленник был задержан, а все похищенные средства возвращены законной владелице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.