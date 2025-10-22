Проводник украл 41 тысячу рублей, забытые в поезде Москва — Петербург

— Установлено, что мужчина нашел забытую сумку во время осмотра вагона, когда пассажиры уже ушли. Вместо того чтобы сдать находку, он проверил, нет ли поблизости свидетелей, вскрыл ридикюль и похитил деньги. В тот же день он перевел всю сумму на свой банковский счет, — рассказали в транспортной полиции.