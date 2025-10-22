Shot: ВСУ атаковали Махачкалу беспилотниками нового типа с иностранными обозначениями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Махачкалу беспилотниками нового типа с иностранными обозначениями. По информации источников, ранее такие дроны не применялись для ударов вглубь территории России. Об этом сообщает Shot.
По данным СМИ, ранее подобные БПЛА использовались только для атак по приграничным регионам, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области.
Сообщается, что за основу нового дрона мог быть взят беспилотник «Чаклун», способный преодолевать расстояния до 900 километров, передает Telegram-канал.
Подтверждения о беспилотниках нового типа ВСУ от официальных структур пока не поступало.
Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что при ударе дрона ВСУ по поселку Вишневый пострадали двое мирных жителей. Незадолго до этого в Брянской, Белгородской и Курской областях, а также в Севастополе и Крыму объявили ракетную опасность.
Незадолго до этого в Белгородской и Курской областях, а также в Севастополе и Крыму объявили ракетную опасность. Кроме того, в тот же день в Ростове-на-Дону в Пролетарском районе в результате падения беспилотника пострадал житель частного дома. Мужчина получил осколочные ранения и доставлен в больницу скорой медицинской помощи.