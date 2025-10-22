Глава Батайска Кукин рассказал о повреждении 131 квартиры после атаки дронов ВСУ

Кукин уточнил, что повреждения различной степени были обнаружены в 131 квартире. В управление социальной защиты населения уже поступило 40 заявлений от жителей, которые нуждаются в единовременной материальной помощи. Глава города добавил, что кроме жилого фонда, ущерб получили семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.