Глава Батайска Кукин рассказал о повреждении 131 квартиры после атаки дронов ВСУ

В Батайске подсчитали масштабы разрушений после ночной атаки дронов.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки Вооруженных сил Украины в городе Батайске Ростовской области зафиксированы многочисленные повреждения жилых помещений. Об этом сообщил глава муниципального образования Валентин Кукин в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты провели обследование 140 квартир в восьми многоквартирных домах.

Кукин уточнил, что повреждения различной степени были обнаружены в 131 квартире. В управление социальной защиты населения уже поступило 40 заявлений от жителей, которые нуждаются в единовременной материальной помощи. Глава города добавил, что кроме жилого фонда, ущерб получили семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.

Напомним, массированная воздушная атака на Ростовскую область произошла в ночь с 20 на 21 октября. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены и подавлены в 16 населенных пунктах региона. По информации губернатора Юрия Слюсаря, ранения в результате инцидента получили два жителя частного дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

