План «Ковёр» ввели в Моздоке, в Северной Осетии объявлена угроза атаки БПЛА

План «Ковёр» ввели в городе Моздоке, в Северной Осетии действует режим угрозы атаки БПЛА. По информации главы республики Сергея Меняйло, также временно закрыт аэропорт во Владикавказе.

Источник: Life.ru

«В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности и действует план “Ковёр” — в аэропорту “Владикавказ” введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В городе Моздоке также введён план “Ковёр”, — предупредил губернатор.

Ранее ВСУ совершили налёт на Дагестан. Целью дронов было предприятие в Махачкале, оно не повреждено. Пострадавших нет.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

