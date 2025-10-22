План «Ковёр» ввели в Моздоке, в Северной Осетии объявлена угроза атаки БПЛА

«В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности и действует план “Ковёр” — в аэропорту “Владикавказ” введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В городе Моздоке также введён план “Ковёр”, — предупредил губернатор.
Ранее ВСУ совершили налёт на Дагестан. Целью дронов было предприятие в Махачкале, оно не повреждено. Пострадавших нет.
