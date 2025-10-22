Защита попросила отменить пожизненный приговор криминальному авторитету «Шишкану»

Защита криминального авторитета Олега Медведева (Шишкана), попросила Верховный суд России отменить пожизненный приговор по делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом в среду, 22 октября, сообщила его адвокат Елена Сенина.
— В жалобе мы просим отменить приговор и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение, — цитирует Сенину РИА Новости.
Уточняется, что жалоба была принята судом, дата ее рассмотрения пока не назначена.
14 января Апелляционный военный суд отклонил жалобу на приговор фигурантам дела Раменской ОПГ Олега Медведева (Шишкана), которые обвиняются в убийствах, бандитизме, хранении оружия и вымогательстве. Тогда адвокат также сообщала, что решение суда будет обжаловано в кассационной инстанции.
Ключевым эпизодом банды под руководством криминального авторитета стало убийство семьи подмосковного депутата. При этом за Шишкана заступились многие российские звезды. Чем известен один из самых главных авторитетов Московской области и как ему удавалось столько лет уходить от правосудия — в материале «Вечерней Москвы».