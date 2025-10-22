Защита попросила отменить пожизненный приговор криминальному авторитету «Шишкану»

Ключевым эпизодом банды под руководством криминального авторитета стало убийство семьи подмосковного депутата. При этом за Шишкана заступились многие российские звезды. Чем известен один из самых главных авторитетов Московской области и как ему удавалось столько лет уходить от правосудия — в материале «Вечерней Москвы».