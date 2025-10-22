Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотоциклист, лишенный прав, спровоцировал ДТП в Севастополе

Мотоциклист пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора и попал под машину.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 21 октября на трассе «Севастополь — Инкерман» произошло ДТП с участием мотоциклиста. Госавтоинспекция выяснила предварительные детали случившегося.

По информации правоохранителей, ранее лишенный прав 25-летний водитель мотоцикла Hengjian пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Он не уступил дорогу автомобилю, и произошло столкновение.

В результате ДТП мотоциклиста с травмами доставили в больницу. Расследование точных обстоятельств случившегося продолжается.