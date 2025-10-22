Мотоциклист, лишенный прав, спровоцировал ДТП в Севастополе

Вечером 21 октября на трассе «Севастополь — Инкерман» произошло ДТП с участием мотоциклиста. Госавтоинспекция выяснила предварительные детали случившегося.
По информации правоохранителей, ранее лишенный прав 25-летний водитель мотоцикла Hengjian пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Он не уступил дорогу автомобилю, и произошло столкновение.
В результате ДТП мотоциклиста с травмами доставили в больницу. Расследование точных обстоятельств случившегося продолжается.