Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге школьница сорвалась со второго этажа, пытаясь сбежать из дома

17-летняя девушка попыталась сбежать из дома через окно по простыням.

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге школьница попыталась сбежать из дома через окно, связав простыни, но упала с второго этажа. Под окнами её ждал молодой человек, сообщает 78.ru.

По данным источника, родители запретили 17-летней дочери встречаться с молодым человеком. В ночь на вторник он пришёл к её дому на проспекте Солидарности, и она решилась на побег. Поскольку родители заперли её в комнате, она решила спуститься через окно.

Девушка связала простыни, прикрепила их к подоконнику и начала спускаться, но импровизированный канат не выдержал веса, и она упала. В результате падения школьница получила перелом, её увезли в больницу на машине скорой помощи.

Ранее спасатели в турецкой Аланье эвакуировали двух российских подростков, которые упали с высоты на скалы.