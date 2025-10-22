В Петербурге школьница сорвалась со второго этажа, пытаясь сбежать из дома

В Петербурге школьница попыталась сбежать из дома через окно, связав простыни, но упала с второго этажа. Под окнами её ждал молодой человек, сообщает 78.ru.
По данным источника, родители запретили 17-летней дочери встречаться с молодым человеком. В ночь на вторник он пришёл к её дому на проспекте Солидарности, и она решилась на побег. Поскольку родители заперли её в комнате, она решила спуститься через окно.
Девушка связала простыни, прикрепила их к подоконнику и начала спускаться, но импровизированный канат не выдержал веса, и она упала. В результате падения школьница получила перелом, её увезли в больницу на машине скорой помощи.
Ранее спасатели в турецкой Аланье эвакуировали двух российских подростков, которые упали с высоты на скалы.