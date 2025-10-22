Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что волонтеры не нашли следов Усольцевых в зимовьях охотников

Поисковые группы не обнаружили следов пропавшей семьи Усольцевых при обследовании охотничьих избушек в красноярской тайге.

Поисковые группы не обнаружили следов пропавшей семьи Усольцевых при обследовании охотничьих избушек в красноярской тайге.

Согласно информации телеграм-канала Shot, добровольцы проверили все доступные зимовья и арендуемые дома, но не нашли никаких признаков пребывания семьи. В настоящее время основной считается версия о гибели всех членов семьи вместе с собакой в результате трагического происшествия.

Шансы на выживание после 24 дней в горной местности, где температура опускается до −15°С и уже выпал снег, практически отсутствуют. Единственной возможностью могло бы стать укрытие в пещере с организованным источником тепла.

28 сентября 2025 ujlf супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и одиннадцатилетним псом породы корги отправились в пеший поход. Последний раз их наблюдали двигающимися в направлении горы Буратинка в Партизанском районе — местности, характеризующейся скальными образованиями, плотной таёжной растительностью и значительными перепадами высот.

За время поисков выдвигались многочисленные версии происшествия, включая конспирологические. Семья могла заблудиться после побега собаки и погибнуть от переохлаждения, попасть в болотную трясину или стать жертвой медвежьей атаки — в этой местности действительно фиксировались следы хищников.

Также обсуждались теории о бегстве за границу (вблизи монгольская граница) от финансовых обязательств и даже шпионской деятельности. На месте обнаружены лишь автомобиль, палатка и личные вещи семьи. Примерно через неделю после исчезновения был зарегистрирован последний сигнал телефона Сергея Усольцева в 7 км от посёлка Кутурчин, соответствующем району горы Буратинка.

В связи с экстремальными погодными условиями поисковые операции продолжают исключительно подготовленные волонтёры, не исключается приостановка поисковой кампании до наступления весеннего периода.

Читайте также: В поисках таинственно пропавшей семьи Усольцевых появились странные детали.