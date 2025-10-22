Стало известно, что волонтеры не нашли следов Усольцевых в зимовьях охотников

Также обсуждались теории о бегстве за границу (вблизи монгольская граница) от финансовых обязательств и даже шпионской деятельности. На месте обнаружены лишь автомобиль, палатка и личные вещи семьи. Примерно через неделю после исчезновения был зарегистрирован последний сигнал телефона Сергея Усольцева в 7 км от посёлка Кутурчин, соответствующем району горы Буратинка.