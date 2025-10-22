Помощницу педагога приговорили к 10 годам за совращение ребёнка

Ранее в Петербурге под стражу был отправлен мужчина, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Следствие установило, что преступления происходили с сентября 2023 года по январь 2025 года в офисе и квартире подозреваемого. Он вовлекал детей в употребление наркотиков и совершал неприемлемые действия в отношении несовершеннолетних.