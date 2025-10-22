Шпала загорелась на станции метро «Текстильщики»

Тление шпалы произошло утром в среду, 22 октября, на станции московского метро «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. В пресс-службе метрополитена сообщили, что возгорание было локализовано, движение поездов при этом не пострадало.
По информации источников, сотрудники метро самостоятельно применили огнетушитель для тушения небольшого участка тлеющей шпалы. В экстренной помощи служб не было необходимости, угрозы безопасности пассажиров и движению поездов не возникло.
Корреспондент ТАСС отметил, что на станции наблюдалось задымление и небольшой пожар. Движение поездов было затруднено около десяти минут, однако сотрудники оперативно справились с возгоранием и восстановили работу линии.
18 октября под платформой на Белорусском вокзале загорелся силовой кабель. В связи с происшествием на одном из Московских центральных диаметров вынужденно прерывали движение, но позднее его восстановили. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
21 октября на втором этаже здания Белорусского вокзала произошел пожар. Прибывшие на место возгорания спасатели оперативно локализовали огонь.