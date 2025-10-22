Ричмонд
В Киргизии при пожаре в доме погибли мать и пятеро детей

Предварительно, возгорание возникло из-за электрической печи, распространившись от подвала до крыши.

Источник: Аргументы и факты

В киргизском городе Ош при пожаре в частном доме погибли женщина и ее пятеро детей, сообщило МЧС республики.

Возгорание, по предварительным данным, произошло из-за электрической печи — огонь появился в подвале и быстро распространился до крыши.

Все случилось ночью в доме на улице Орозбекова, отметили в спасательном ведомстве.

Погибшие — 34-летняя женщина и дети в возрасте 2, 6, 9, 11 и 13 лет. Глава семьи находится на заработках в Южной Корее, уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли 36-летняя женщина и ее 3-летний сын.