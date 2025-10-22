Сын 11 раз выстрелил в мать ночью из-за требования лечь спать

В публикации отмечается, что во время прибытия полиции предполагаемый преступник 20-летний Кевин Марин спокойно сидел на диване, демонстрируя полное безразличие к происходящему. Согласно показаниям брата Кевина, находившегося в доме во время трагедии, конфликт начался с требований прекратить шумное поведение поздней ночью, после чего мать охарактеризовала действия сына как ненормальные и проводила его в спальню для разговора, который закончился стрельбой.