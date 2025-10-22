На Урале осудили мужчину за убийство племянника Куйвашева и его подруги

В Свердловском областном суде 22 октября вынесли приговор Алексею Рыжкову, который зарезал племянника бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Рыжков 20 ноября 2024 года вместе со своей бывшей сожительницей и ее другом распивали спиртные напитки в квартире женщины на улице Первомайская в Екатеринбурге, когда между ними произошел конфликт, закончившийся поножовщиной.