На Урале осудили мужчину за убийство племянника Куйвашева и его подруги

Рецидивист избил и зарезал мужчину и женщину в квартире на улице Первомайская в Екатеринбурге.

Источник: Freepik

В Свердловском областном суде 22 октября вынесли приговор Алексею Рыжкову, который зарезал племянника бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Рыжков 20 ноября 2024 года вместе со своей бывшей сожительницей и ее другом распивали спиртные напитки в квартире женщины на улице Первомайская в Екатеринбурге, когда между ними произошел конфликт, закончившийся поножовщиной.

«Желая смерти потерпевшим, с целью их убийства нанес многочисленные удары кулаками и ногами в жизненно важные органы головы, шеи и туловища указанных лиц. А затем, взяв нож, нанес им удары в жизненно важные органы потерпевших», — рассказали подробности в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Мужчина и его подруга скончались от полученных травм на месте происшествия.

После убийства злоумышленник нашел в квартире банковскую карту и потратил с нее более 300 тысяч рублей.

Суд признал Рыжкова виновным в убийстве двух лиц и краже. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.