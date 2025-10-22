Ричмонд
Никаких следов: волонтеры не нашли подсказок о судьбе семьи Усольцевых в охотничьих домиках

Волонтеры не нашли следов пропавшей семьи Усольцевых в охотничьих домиках.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге. Волонтеры и спасатели обследовали охотничьи домики и зимовья, но следов мужчины, женщины и их пятилетней дочери не обнаружили. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Спасатели проверили все доступные укрытия в районе, включая дома для аренды, но никаких зацепок не нашли. По одной из версий, семья могла стать жертвой несчастного случая. Шансы на выживание Усольцевых в суровых условиях тайги, где температура опускается до минус 15 градусов и идет снег, крайне малы.

Некоторые волонтеры считают, что семья могла укрыться в пещере и найти способ согреться, но это лишь предположение.

Ранее туристический гид Алексей Исиченко рассказал, что район, где пропали Усольцевы, связан с озером Атласное на горе Алат. Это место привлекает туристов, так как озеро, по мнению эксперта, может быть метеоритного происхождения.

Супруги Усольцевы с дочерью отправились в однодневный поход на хребет Кутурчинское Белогорье в конце сентября. Они не вернулись, и спасатели не исключают, что на семью могли напасть дикие звери.