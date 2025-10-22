Никаких следов: волонтеры не нашли подсказок о судьбе семьи Усольцевых в охотничьих домиках

Спасатели проверили все доступные укрытия в районе, включая дома для аренды, но никаких зацепок не нашли. По одной из версий, семья могла стать жертвой несчастного случая. Шансы на выживание Усольцевых в суровых условиях тайги, где температура опускается до минус 15 градусов и идет снег, крайне малы.