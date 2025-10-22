Ричмонд
ФСБ задержала агента Киева, передававшего сведения о движении по Транссибу

В Амурской области задержали гражданина России 1977 года рождения, подозреваемого в государственной измене, сообщили в ЦОС ФСБ. По данным ведомства, мужчина оказывал помощь Украине, передавая сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону СВО.

ФСБ уточнила, что злоумышленник был завербован через Telegram представителем запрещенной на территории России проукраинской организации, на счета которой он перечислял деньги. Кроме передачи информации о военной технике, мужчина участвовал в финансировании экстремистской деятельности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и финансировании экстремистской деятельности. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ведомстве.

Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В ФСБ сообщили, что продолжаются следственные действия для документирования всех эпизодов преступной деятельности мужчины, передает РИА Новости.

1 сентября сотрудники ФСБ в Тамбовской области задержали 38-летнего жителя, который продолжительное время сотрудничал со спецслужбами Украины через мессенджер Telegram.