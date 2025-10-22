В МЧС показали кадры спасения челябинской туристки, потерявшейся на Иремеле

Челябинскую туристку Полину Захарову, потерявшуюся во время похода на гору Большой Иремель, нашли спустя четыре дня поисков в Тыгынских болотах на территории Башкортостана. Видео с кадрами спасения женщины поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
На кадрах видно, как сотрудники МЧС измождённую женщину перекладывают на носилки для транспортировки в медучреждение. Полина Захарова отправилась в поход в составе группы туристов-любителей. Она доехала с ними до кордона и зарегистрировалась в одиночный поход.
Восхождение они начали 18 октября 2025 года. В какой-то момент она отстала от группы, решив продолжать путь в одиночку.
По данным МЧС, в поисках туристки принимали участие 104 человека и 20 единиц техники. Её искали с помощью дронов и вертолёта, предоставленного правительством Башкортостана. Поиски осложняли плохая погода, сложный рельеф местности, угроза встречи с обитателями тайги.
К счастью, всё закончилось успешно. После осмотрам медиками женщину госпитализировали в больницу города Юрюзань.