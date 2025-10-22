Число заразившихся кишечной инфекцией в Улан-Удэ увеличилось до 145

20 октября Следственный комитет РФ проинформировал, что в Бурятии в рамках уголовного дела о массовом отравлении предъявили обвинение руководителю цеха по изготовлению готовой продукции, обвинив ее в производстве небезопасных товаров. В связи с инцидентом в Улан-Удэ была остановлена продажа 6,4 тонны кулинарных изделий, произведенных ООО «Восток».