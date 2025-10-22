Число заразившихся кишечной инфекцией в Улан-Удэ увеличилось до 145

В Улан-Удэ зафиксирован рост числа пострадавших от пищевого отравления, которое достигло 145 человек, как сообщает Telegram-канал «ТИВИКОМ NEWS».
Согласно опубликованной информации, острую кишечную инфекцию подхватили 79 несовершеннолетних и 66 взрослых граждан.
В сообщении уточняется, что в данный момент в республиканской инфекционной больнице получают медицинскую помощь 76 отравившихся, включая 47 детей.
Информация о возникновении очага острой кишечной инфекции в Бурятии появилась 19 октября. Первоначально сообщалось о 43 заболевших, однако впоследствии число зараженных продолжило расти.
По информации Минздрава республики, причиной отравления стала готовая еда ненадлежащего качества, произведенная ООО «Восток», чье производство располагается в Улан-Удэ, а продукция реализовывалась через торговую сеть «Николаевский».
20 октября Следственный комитет РФ проинформировал, что в Бурятии в рамках уголовного дела о массовом отравлении предъявили обвинение руководителю цеха по изготовлению готовой продукции, обвинив ее в производстве небезопасных товаров. В связи с инцидентом в Улан-Удэ была остановлена продажа 6,4 тонны кулинарных изделий, произведенных ООО «Восток».