ФСБ задержала в Амурской области мужчину, передававшего Киеву данные о ВС РФ

Силовики задержали в Амурской области агента Киева, который передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону СВО.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина России по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, задержанный 1977 года рождения оказывал помощь Украине в деятельности, направленной против безопасности России.

В ЦОС ФСБ уточнили, что гражданин был завербован через мессенджер Telegram представителем запрещенной в России проукраинской террористической организации. Установлено, что он передавал злоумышленникам сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали. Также подозреваемый перечислял денежные средства на счета контролируемой ГУР МО Украины организации.

Сотрудникам ФСБ удалось пресечь противоправную деятельность и задержать подозреваемого. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.

Немногим ранее российские силовики задержали агента СБУ в Подмосковье. Подозреваемый, по имеющимся данным, подорвал машину военнослужащего Министерства обороны РФ в Наро-Фоминске. При этом известно, что тогда все обошлось. Владелец машины в тот момент не пострадал.