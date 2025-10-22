ФСБ задержала в Амурской области мужчину, передававшего Киеву данные о ВС РФ

В ЦОС ФСБ уточнили, что гражданин был завербован через мессенджер Telegram представителем запрещенной в России проукраинской террористической организации. Установлено, что он передавал злоумышленникам сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали. Также подозреваемый перечислял денежные средства на счета контролируемой ГУР МО Украины организации.