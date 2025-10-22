Неисправные электроприборы стали причиной двух пожаров в Ростовской области

Неисправные электроприборы привели к пожарам в Азовском районе Ростовской области. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.
В селе Кагальник, в одном из домов, загорелся обогреватель. Пламя быстро перекинулось на мебель и вещи. В итоге выгорело 15 кв. метров. Тушение вели восемь пожарных, использовали две спецмашины. Пострадавших не было. Дознаватель МЧС пришел к выводу, что причиной возгорания мог оказаться аварийный режим работы обогревателя.
В поселке Колузаево, также в одном из домов, произошло замыкание холодильника. После этого огонь распространился по кухне и коридору. Пожилую хозяйку вовремя эвакуировали, и она не пострадала. Возгорание на 12 квадратных метрах тушили семь человек, использовалось три единицы техники.
Спасатели напоминают жителям Дона: пользоваться можно только исправными электроприборами, нужно периодически проверять состояние техники и проводки. Не следует ставить обогреватель рядом с мебелью или шторами. Также нельзя оставлять включенные приборы без присмотра, особенно на ночь или при уходе из дома.
