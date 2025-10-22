Неисправные электроприборы стали причиной двух пожаров в Ростовской области

Спасатели напоминают жителям Дона: пользоваться можно только исправными электроприборами, нужно периодически проверять состояние техники и проводки. Не следует ставить обогреватель рядом с мебелью или шторами. Также нельзя оставлять включенные приборы без присмотра, особенно на ночь или при уходе из дома.