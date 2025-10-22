В Ревде напротив СУМЗ произошла массовая авария с пострадавшими

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все произошло сегодня утром на автодороге «Ревда — СУМЗ». По предварительным данным, на 5-м километре трассы 26-летний водитель «Лада-2113» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Лада Гранта» под управлением 63-летнего водителя.