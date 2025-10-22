Ричмонд
В Ревде напротив СУМЗ произошла массовая авария с пострадавшими

В Ревде произошло массовое ДТП с пострадавшими. Авария случилась прямо напротив Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ).

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все произошло сегодня утром на автодороге «Ревда — СУМЗ». По предварительным данным, на 5-м километре трассы 26-летний водитель «Лада-2113» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Лада Гранта» под управлением 63-летнего водителя.

После столкновения «Гранта» врезалась в стоявший на парковке автомобиль «Пежо». А «Лада-2113» после столкновения с «Грантой» наехала на движущийся автомобиль «Шевроле Клан», за рулем которого был 50-летний водитель.

В результате аварии пострадали водители обеих «Лад». Как отметили в ГАИ, после госпитализации им проведут освидетельствование на опьянение. Водитель «Шевроле Клан» по результатам проведенного на месте сотрудниками ДПС освидетельствования оказался трезв.

Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.