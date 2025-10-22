Аэропорт Геленджика закрыт на приём и вылет самолётов

Согласно заявлению ведомства, аэропорт Геленджика в настоящее время не выполняет ни приём, ни выпуск самолётов. Агентство уточнило, что данное ограничение является превентивной мерой для поддержания должного уровня безопасности воздушного движения.
Ранее план «Ковёр» ввели в городе Моздоке, в Северной Осетии действует режим угрозы атаки БПЛА. Также временно закрыт аэропорт во Владикавказе.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше