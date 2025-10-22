В Копейске возбуждены уголовные дела о хищении 22 млн рублей при благоустройстве аллеи Славы

«Следствием установлено, что в период с июня 2023 года по декабрь 2024 года неустановленные должностные лица из числа руководства муниципального казённого учреждения, достоверно зная о невозможности выполнения ИК-8 муниципального контракта по благоустройству аллеи по проспекту Славы в городе Копейске Челябинской области общей стоимостью свыше 51 млн рублей», — сообщили в пресс-службе СК по Челябинской области.
Дополнительно выявлены факты завышения стоимости строительных материалов при поставках для государственных нужд на общую сумму более 49 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, включая обыски по месту работы и жительства подозреваемых. Уголовные дела возбуждены по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что директора «Уралдорстроя» обвиняют в хищении 76 млн рублей при дорожном ремонте.