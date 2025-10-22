Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-директора российской школы, где насиловали детей, просят реабилитировать

Адвокат Юлия Лаптева направила ходатайство о реабилитации и прекращении уголовного преследования в отношении бывшего директора специальной школы № 124 Натальи Поддубной.

Адвокат Юлия Лаптева направила ходатайство о реабилитации и прекращении уголовного преследования в отношении бывшего директора специальной школы № 124 Натальи Поддубной. Образовательное учреждение оказалось в поле зрения правоохранительных органов после выявления фактов сексуального насилия в отношении воспитанников.

В весенний период 2023 года один из учащихся сбежал из учреждения и сообщил о противоправных действиях педагога. По утверждению несовершеннолетнего, преподаватель принуждал старших воспитанников насиловать других детей в качестве наказания за проступки.

В отношении Поддубной было возбуждено уголовное производство по статье о халатности. В мае 2024 года суд первой инстанции вынес обвинительный приговор, назначив наказание в виде одиннадцати месяцев исправительных работ.

Данное судебное решение было отменено Седьмым кассационным судом общей юрисдикции в связи с установленными процессуальными нарушениями. Материалы дела возвращены прокурору для устранения недостатков. Адвокат Лаптева констатировала, что с момента отмены приговора производство по делу не передавалось в судебные инстанции и не сопровождалось проведением следственных мероприятий.

Юрист отметила, что 25 июля ею было заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования, которое хотя и было принято следователем, но не повлекло процессуальных действий. В связи с этим защита обратилась в судебные органы. По утверждению адвоката, доказательственная база по обвинению Поддубной отсутствует.

Представитель защиты акцентировала внимание на истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности более года назад. Следующее судебное заседание по данному вопросу запланировано на среду, 22 октября.

Читайте также: Неожиданно выяснилось, чем может обернуться мода на «дуркинг» в России.