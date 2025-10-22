Экс-директора российской школы, где насиловали детей, просят реабилитировать

Юрист отметила, что 25 июля ею было заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования, которое хотя и было принято следователем, но не повлекло процессуальных действий. В связи с этим защита обратилась в судебные органы. По утверждению адвоката, доказательственная база по обвинению Поддубной отсутствует.