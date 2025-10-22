Суд рассмотрит дело замначальника Казанского вокзала Москвы о мошенничестве

По данным правоохранителей, Черников обманул бизнесмена, который заплатил ему четыре миллиона рублей за досрочное освобождение площадей. Кроме того, обвиняемый обещал за деньги помочь со скорейшим заключением договора аренды трех нежилых помещений на территории вокзала.