Финансовая пирамида TUX не исчезла, а размножилась — за аферу в Молдове никто не понес наказания: Мошенники вернулись с двумя новыми схемами обмана — будьте бдительны

Теперь аферисты действуют через «новые» торговые платформы — AM Engine и Dataras, обещая «гарантированные доходы до 5,5% в день».

Источник: Комсомольская правда

Платформа TUX, обобравшая граждан Молдовы на миллионы евро, не исчезла, а просто сменила название и маску.

Теперь аферисты действуют через «новые» торговые платформы — AM Engine и Dataras, обещая «гарантированные доходы до 5,5% в день» и прикрываясь «сертификатами штата Нью-Йорк» и «регистрацией в Федеральной резервной системе США». Эксперты предупреждают, что эти платформы — прямые клоны TUX. Потери от краха TUX оцениваются в 48 млн евро.

Те же аккаунты, те же тексты, те же обещания.

Ни одна из этих платформ не найдена в официальных американских реестрах, а домены зарегистрированы всего несколько дней назад и на анонимных лиц.

А теперь информация для тех, кто не хочет стать лохом.

Не поддавайтесь соблазну и не ведитесь на уловки мошенников.

Только потеряете деньги и нервы!

Не поддавайтесь соблазну и не ведитесь на уловки мошенников. Фото: соцсети

Не поддавайтесь соблазну и не ведитесь на уловки мошенников. Фото: соцсети.

