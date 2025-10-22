Финансовая пирамида TUX не исчезла, а размножилась — за аферу в Молдове никто не понес наказания: Мошенники вернулись с двумя новыми схемами обмана — будьте бдительны

Платформа TUX, обобравшая граждан Молдовы на миллионы евро, не исчезла, а просто сменила название и маску.
Теперь аферисты действуют через «новые» торговые платформы — AM Engine и Dataras, обещая «гарантированные доходы до 5,5% в день» и прикрываясь «сертификатами штата Нью-Йорк» и «регистрацией в Федеральной резервной системе США». Эксперты предупреждают, что эти платформы — прямые клоны TUX. Потери от краха TUX оцениваются в 48 млн евро.
Те же аккаунты, те же тексты, те же обещания.
Ни одна из этих платформ не найдена в официальных американских реестрах, а домены зарегистрированы всего несколько дней назад и на анонимных лиц.
А теперь информация для тех, кто не хочет стать лохом.
Не поддавайтесь соблазну и не ведитесь на уловки мошенников.
Только потеряете деньги и нервы!
