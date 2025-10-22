Не могли уснуть из-за громкого храпа: мужчины насмерть забили спящую гостью

В Качугском районе вынесен приговор двум местным жителям, признанным виновными в причинении смертельных травм своей знакомой. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР, трагедия произошла 24 декабря 2024 года в квартире на улице Спортивной в поселке Качуг.
— Мужчины 36 и 58 лет выпивали вместе с 52-летней гостьей. После они заперли ее в квартире, а сами отправились дальше. По возвращении увидели поврежденное окно, через которое женщина выбралась наружу. Хозяин квартиры так разозлился, что ударил ее ногой. Позже все легли спать, но храп женщины сильно раздражал, мешал им, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Тут произошло страшное… Оба подсудимых по очереди стали подходить к жертве и наносить удары, с силой били ногами и кулаками по телу, в том числе в грудь. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Утром следующего дня осужденные обнаружили тело погибшей и вызвали полицию и скорую помощь. В судебном заседании было установлено, что один из мужчин ранее уже был судим за хищение чужого имущества. Оба обвиняемых лишь частично признали свою вину.
Суд назначил виновным наказание в виде 5 и 7 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
