В Ростовской области самосвал протаранил балку моста, водитель погиб

В Ростовской области самосвал «Шакман» с поднятым кузовом протаранил балку моста. Водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла около 5:40 утра 22 октября в Октябрьском районе. Предварительно, грузовик зацепил путепровод во время проведения дорожных работ. За рулем находился 48-летний мужчина.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи МВД. Выясняются обстоятельства случившегося.
