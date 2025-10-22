Ричмонд
В Ростовской области самосвал протаранил балку моста, водитель погиб

Смертельная авария во время дорожных работ произошла на донской трассе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области самосвал «Шакман» с поднятым кузовом протаранил балку моста. Водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла около 5:40 утра 22 октября в Октябрьском районе. Предварительно, грузовик зацепил путепровод во время проведения дорожных работ. За рулем находился 48-летний мужчина.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи МВД. Выясняются обстоятельства случившегося.

