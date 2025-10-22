ФСБ задержала украинского агента, следившего за военными эшелонами на Транссибе

Федеральная служба безопасности задержала в Амурской области гражданина России по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Как установили в ведомстве, 47-летний житель Приамурья был завербован через мессенджер Telegram представителем организации, подконтрольной Главному управлению разведки Минобороны Украины.
Фигурант не только финансировал деятельность организации, признанной в России террористической и запрещенной, но и по заданию своих кураторов собирал и передавал информацию о перемещении воинских эшелонов, следующих в зону проведения специальной военной операции.
Следователи регионального управления ФСБ возбудили в отношении задержанного уголовные дела по следующим статьям: «Государственная измена», «Участие в деятельности экстремистской организации» и «Финансирование экстремистской деятельности». В спецслужбе подчеркнули, что по совокупности предъявленных обвинений ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются все эпизоды деятельности обвиняемого, который по решению суда заключен под стражу.