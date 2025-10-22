Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала украинского агента, следившего за военными эшелонами на Транссибе

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 47-летнего гражданина России, завербованного ГУР Минобороны Украины. Он использовал Telegram для связи с кураторами и передавал сведения о движении воинских эшелонов, направляющихся в зону СВО по Транссибирской магистрали.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба безопасности задержала в Амурской области гражданина России по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Как установили в ведомстве, 47-летний житель Приамурья был завербован через мессенджер Telegram представителем организации, подконтрольной Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Фигурант не только финансировал деятельность организации, признанной в России террористической и запрещенной, но и по заданию своих кураторов собирал и передавал информацию о перемещении воинских эшелонов, следующих в зону проведения специальной военной операции.

Следователи регионального управления ФСБ возбудили в отношении задержанного уголовные дела по следующим статьям: «Государственная измена», «Участие в деятельности экстремистской организации» и «Финансирование экстремистской деятельности». В спецслужбе подчеркнули, что по совокупности предъявленных обвинений ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются все эпизоды деятельности обвиняемого, который по решению суда заключен под стражу.