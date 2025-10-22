В Новосибирской области женщина убила свою знакомую в ходе ссоры

Ссора двух нетрезвых женщин в Черепановском районе закончилась трагедией, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Следственным отделом Черепановского МСО СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По информации следствия, 21 октября 2025 года в дневное время 36-летняя обвиняемая и 52-летняя потерпевшая находились в гостях у знакомых в рабочем поселке Черепановского района. Во время совместного употребления алкоголя между женщинами возникла ссора по незначительному поводу. В ходе конфликта обвиняемая взяла нож и нанесла своей знакомой несколько ударов в жизненно важные органы. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Обвиняемая была задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.
Прокуратура Черепановского района контролирует ход расследования дела.