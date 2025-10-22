В Новосибирской области женщина убила свою знакомую в ходе ссоры

По информации следствия, 21 октября 2025 года в дневное время 36-летняя обвиняемая и 52-летняя потерпевшая находились в гостях у знакомых в рабочем поселке Черепановского района. Во время совместного употребления алкоголя между женщинами возникла ссора по незначительному поводу. В ходе конфликта обвиняемая взяла нож и нанесла своей знакомой несколько ударов в жизненно важные органы. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.