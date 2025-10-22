Ричмонд
Фельдшер из Иркутска осуждена за нарушение врачебной тайны

В Иркутске суд осудил фельдшера за нарушение врачебной тайны.

Источник: Freepik

46-летняя женщина использовала чужие данные для доступа к медицинской карте пациентки. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе судов Иркутской области.

Это произошло в октябре 2024 года. Она скопировала информацию о здоровье и лечении женщины и передала эти сведения другому человеку. Данные действия квалифицированы как нарушение врачебной тайны и неприкосновенности частной жизни.

«Удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденной 50 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением», — сказали в судах.

Суд признал фельдшера виновной и назначил наказание — ограничение свободы и штраф 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.