Фельдшер из Иркутска осуждена за нарушение врачебной тайны

46-летняя женщина использовала чужие данные для доступа к медицинской карте пациентки. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе судов Иркутской области.
Это произошло в октябре 2024 года. Она скопировала информацию о здоровье и лечении женщины и передала эти сведения другому человеку. Данные действия квалифицированы как нарушение врачебной тайны и неприкосновенности частной жизни.
«Удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденной 50 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением», — сказали в судах.
Суд признал фельдшера виновной и назначил наказание — ограничение свободы и штраф 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.