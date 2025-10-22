«18 000 евро, 2000 долларов и 33 000 рублей». Прокуратура сообщила, что в Минске руководитель предприятия получала взятки в командировках за границей

Из материалов дела следует, что фигурантка с 2022 года, находясь на должности руководителя структурного подразделения одного из предприятий Минска, приняла для себя от представителей частных организаций, в том числе и зарубежных, в качестве взятки крупные суммы денег. Речь идет про более 18 000 евро, 2000 долларов, 33 000 рублей.