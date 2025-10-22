«18 000 евро, 2000 долларов и 33 000 рублей». Прокуратура сообщила, что в Минске руководитель предприятия получала взятки в командировках за границей

Руководитель минской фирмы получала взятки в командировках за границей. Подробности обнародовали в пресс-службе прокуратуры Минска.
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Минска. Ей были инкриминированы получение взятки в особо крупном размере, повторно в крупном размере, покушение на повторное получение взятки в крупном размере.
Из материалов дела следует, что фигурантка с 2022 года, находясь на должности руководителя структурного подразделения одного из предприятий Минска, приняла для себя от представителей частных организаций, в том числе и зарубежных, в качестве взятки крупные суммы денег. Речь идет про более 18 000 евро, 2000 долларов, 33 000 рублей.
В прокуратуре отметили, что деньги минчанка получала за благоприятное решение вопросов, которые входили в ее компетенцию: обеспечение заключения договоров на выполнение работ с частными компаниями.
В ведомстве уточнили, что деятельность предприятия предусматривала командировки за границу. Минчанка переписывалась с представителями ряда организаций, которые специализируются на выполнении работ, необходимых предприятию, и договаривалась о передаче вознаграждения за обеспечение ею заключения соответствующего договора.
«Впоследствии, получив согласие от контрагента, она обеспечивала заключение с ним договора, а по прибытию в иностранное государство получала вознаграждение согласно достигнутой договоренности», — заявили в прокуратуре.
И добавили, что аналогичные действия обвиняемая совершала и в Беларуси. Прокурор при направлении уголовного дела в суд оставил без изменения ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу в отношения минчанки.
