В Хабаровске задержали женщину, укравшую у подруги три миллиона рублей

В Хабаровске полиция задержала 32-летнюю жительницу Железнодорожного района, подозреваемую в краже крупной суммы денег у своей знакомой. Потерпевшая обратилась в полицию после того, как обнаружила исчезновение более трех миллионов рублей со своего банковского счета. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Женщины познакомились в конце прошлого года и быстро подружились. В процессе общения подозреваемая получила доступ к смартфону потерпевшей, узнала пин-код ее банковской карты и пароль от мобильного приложения банка. Также она узнала о том, что на счету подруги хранится крупная сумма денег.
С января по май 2025 года злоумышленница, бывая в гостях у потерпевшей, тайно переводила деньги с ее счета на свой. Всего было похищено не менее трех миллионов 170 тысяч рублей. Точная сумма ущерба еще уточняется.
Когда хозяйка счета заметила пропажу, она попыталась выяснить отношения с подругой. Та уверяла, что взяла деньги на сохранение и собирается их вернуть. На самом деле женщина уже успела потратить почти все украденные средства на личные нужды.
При обыске у подозреваемой изъяли компьютер, два планшета и банковскую карту, которые могли быть использованы для совершения преступления. Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере.