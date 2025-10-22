Поиски пропавшей семьи в Красноярском крае не дали результатов

КРАСНОЯРСК, 22 окт — РИА Новости. Поиски пропавших в туристическом походе семьи Усольцевых в Красноярском крае на выходных не дали результатов, на обследованной местности тел пропавших найдено не было, сообщили в РИА Новости в региональном главке СК РФ.
«На выходных, в субботу, следователи выезжали на поиски вместе со спасателями и обследовали определенный участок местности, согласно плану поисков. В ходе обследования территории тел пропавшей семьи не обнаружено», — сказал собеседник.
Также ранее были повторно обследованы охотничьи домики, каких-либо следов пребывания там не обнаружены.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК.
Больше недели назад, 12 октября, активные поиски завершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В субботу, 18 октября по заявке полиции на поиски вышла группировка спасателей краевого учреждения «Спасатель». В региональном отделении «ЛизаАлерт» поиски Усольцевых назвали как самые масштабные и сложные в истории Красноярского края.