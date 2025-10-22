На сцене БДТ вспыхнула декорация во время спектакля

Во время спектакля на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Инцидент случился вечером 21 октября, в финале постановки, сообщил актёр театра Олег Плотников.
По словам артиста, возгорание началось сразу после сценического выстрела главного героя — над актёрами вспыхнуло облако ваты с подвешенными чучелами уток, входившими в декорации.
«Слава Богу, всё вовремя потушили. Спасибо артистам и зрителям за выдержку и мужество», — написал Плотников в соцсетях.
Пламя удалось оперативно ликвидировать, зрителей и актёров эвакуировать не потребовалось. Пострадавших нет.
Причины возгорания и возможные повреждения сцены уточняются.