На дивногорской трассе под колесами КАМАЗа погиб его водитель

Утром 22 октября на дивногорской трассе произошло смертельное ДТП. Под колесами КАМАЗа погиб его 61-летний водитель. Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, в пути возникла техническая неисправность. Водитель остановился на 18 километре дороги Р-257 «Енисей» и попытался устранить поломку.
Внезапно большегруз тронулся и наехал на мужчину. Он скончался на месте еще до приезда «скорой». На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Госавтоинспекция обращает внимание на соблюдение техники безопасности при проведении ремонтных работ.