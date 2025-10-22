На дивногорской трассе под колесами КАМАЗа погиб его водитель

Утром 22 октября на дивногорской трассе произошло смертельное ДТП. Под колесами КАМАЗа погиб его 61-летний водитель. Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, в пути возникла техническая неисправность. Водитель остановился на 18 километре дороги Р-257 «Енисей» и попытался устранить поломку.