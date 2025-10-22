Ричмонд
В Гурьевске со второго этажа упал мужчина

Ему помогли сотрудники Службы судебных приставов и скорой.

Источник: пресс-служба Управления ФССП по Калининградской области

В Гурьевске случилось ЧП — мужчина упал со второго этажа и повредил ноги. На помощь ему пришли сотрудники УФССП России по Калининградской области, рассказали в пресс-службе ведомства.

Пристав Алексей Султанов выгружал из автомобиля служебную корреспонденцию, когда услышал крики о помощи.

Вместе с коллегой они подошли к пострадавшему, вокруг уже собирались зеваки.

«Мы попросил его не двигаться, я вызвал скорую, сходил в отдел и налил воду в емкость с трубочкой, чтобы было удобно пить. Когда мы дождались скорую, я помог погрузить гражданина на носилки», — рассказал Алексей.

Мужчине диагностировали перелом пяток. Помощь ему сейчас оказывают медики.