ФСБ показала видео с задержанным в Амурской области по делу о госизмене

Центр общественных связей ФСБ распространил видеозапись допроса россиянина, задержанного в Амурской области по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По версии следствия, мужчина передавал данные о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали. На допросе перед камерой задержанный признал вину.