«Долго терпела агрессивное поведение сына». В Минске мужчина угрожал убийством 93-летней матери

В Минске 71-летний сын угрожал убийством 93-летней матери.

Источник: Комсомольская правда

В Минске 71-летний сын угрожал убийством 93-летней матери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Семейный конфликт закончился уголовным делом — потерпевшей стала 93-летняя пенсионерка», — сказано в сообщении.

В милицию поступила информация от жительницы Минска о том, что ее бабушке угрожают убийством. Приехавшие на место милиционеры смогли установить: пожилая женщина живет вместе с 71-летним сыном.

В ведомстве отметили, что после ссоры мужчина ударил мать, угрожал ей расправой. Свидетелями случившегося стали внучка со своим мужем. Они позвонили в милицию.

«Пенсионерка рассказала, что долго терпела агрессивное поведение сына, жалела его и не обращалась за помощью», — привели подробности в милиции.

В отношении пожилого мужчины заведено уголовное дело по факту угрозы убийством.

