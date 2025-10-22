Ричмонд
Два человека погибли и девять пострадали при ДТП с автобусом под Ханты-Мансийском

Автобус опрокинулся в Ханты-Мансийском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате аварии погибли два человека, а травмы получили девять пассажиров из шестнадцати, находившихся в салоне.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Два человека погибли и девять получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Ханты-Мансийском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал правительства Югры.

По данным госавтоинспекции, авария произошла около 07:40 по местному времени на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В правительстве региона сообщили, что всего в автобусе находилось 16 человек. Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет. Для оказания первой помощи на место ДТП было направлено девять бригад скорой медицинской помощи. Пострадавшие доставлены в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.

Ситуация с оказанием помощи семьям погибших и травмированным находится на личном контроле губернатора Руслана Кухарука. В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, устанавливая все причины и обстоятельства трагедии.