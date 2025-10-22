Ричмонд
Вооруженный мужчина ограбил почту в Ленобласти

Во Всеволожске произошло вооруженное ограбление почтового отделения на улице Победы. Неизвестный, угрожая пистолетом кассиру, похитил из кассы 260 846 рублей наличными. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой» и ведет активный розыск подозреваемого.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженное ограбление почтового отделения произошло во Всеволожске Ленинградской области. Неизвестный мужчина, угрожая оружием, похитил из кассы более 260 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Инцидент произошел 21 октября. В полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что около 09:20 в отделение связи на улице Победы зашел неизвестный. Как установили прибывшие на место правоохранители, злоумышленник, угрожая пистолетом, подошел к окну выдачи и потребовал деньги.

Сотрудник отделения выдал налетчику имевшиеся наличными 260 846 рублей, после чего тот скрылся с места преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Все наряды полиции получили ориентировки на розыск и задержание предполагаемого фигуранта, уточнили в ГУМВД.