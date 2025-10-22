Вооруженный мужчина ограбил почту в Ленобласти

Вооруженное ограбление почтового отделения произошло во Всеволожске Ленинградской области. Неизвестный мужчина, угрожая оружием, похитил из кассы более 260 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.
Инцидент произошел 21 октября. В полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что около 09:20 в отделение связи на улице Победы зашел неизвестный. Как установили прибывшие на место правоохранители, злоумышленник, угрожая пистолетом, подошел к окну выдачи и потребовал деньги.
Сотрудник отделения выдал налетчику имевшиеся наличными 260 846 рублей, после чего тот скрылся с места преступления.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Все наряды полиции получили ориентировки на розыск и задержание предполагаемого фигуранта, уточнили в ГУМВД.