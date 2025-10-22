Экономист из Воронежа перевела мошенникам свыше девяти миллионов

30-летняя сотрудница крупной энергетической компании Воронежа начала переписку с мужчиной на сайте знакомств. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Потенциальный ухажер представился успешным криптоинвестором, предложив попробовать себя в цифровых вложениях. Женщина согласилась, и после вывода 12 долларов стала переводить крупные суммы, не сомневаясь в надёжности схемы.
С ней постоянно контактировал лжеаналиик, давая советы по сделкам. Когда потерпевшая решила вывести деньги, ей позвонил «сотрудник по безопасности» и потребовал пополнить счёт на шесть тысяч единиц цифровой валюты для подтверждения легальности операций. А затем целый месяц женщина активно выполняла различные требования — взяла кредит, заняла деньги у матери и перевела мошенникам свыше девяти миллионов 350 тысяч рублей.
21 октября от действий мошенников пострадали пятеро жителей нашего региона, у двоих из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб составил около десяти миллионов.