Экономист из Воронежа перевела мошенникам свыше девяти миллионов

С ней постоянно контактировал лжеаналиик, давая советы по сделкам. Когда потерпевшая решила вывести деньги, ей позвонил «сотрудник по безопасности» и потребовал пополнить счёт на шесть тысяч единиц цифровой валюты для подтверждения легальности операций. А затем целый месяц женщина активно выполняла различные требования — взяла кредит, заняла деньги у матери и перевела мошенникам свыше девяти миллионов 350 тысяч рублей.